Китай обогнал Россию и США по количеству запусков ракет

Американское издание Bloomberg подсчитало количество запуск ракет различными странами, в результате чего журналисты пришли к выводу, что Китай вновь оказался лидером по количеству запущенных за год ракет. К середине ноября стране удалось запустить целых 27 ракет, причем 25 из них были успешными. Оба неудачных запусков произошли весной: первый в марте, когда китайские специалисты потеряли контроль практически сразу после отстыковки первой ступени ракеты-носителя OS-M1, а второй в мае, когда проблема возникла с третьей ступени ракеты-носителя Чанчжэн-4С.

Что интересно, 2018 год также был для китайской космической отрасли крайне успешным — тогда Китай смог всего лишь за год совершить ровно столько же запусков ракет в космос, сколько за все 90-е годы.