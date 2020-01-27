Наука и технологии
Сегодня 17:59
Китай обогнал Россию по производству оружия
Россия оказалась на третьем месте
По словам представителей Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Китаю удалось обогнать Россию по производству оружия. Таким образом Китай занял второе место в рейтинге производителей оружия, тогда как на третьем оказалась Россия, а на первом - Соединенные Штаты.
Исследование было основано на данных, которые были получены за период с 2015 по 2017 годы от китайских производителей оружия. По словам представителей института, в рамках исследования было проанализировано порядка четырех крупных китайских оружейных компании, поделившихся данными о финансовых отчетностях. В рамках анализа исследователи изучили сразу три области создания обычных вооружений, в числе которых авиакосмическая, электронная и наземные.
Так, было установлено, что все четыре изученных компании смогли войти в топ-12 крупнейших производителей оружия в мире, три из которых оказались в первой десятке. Сообщается, что общий объем продаж оружия с 2015 по 2017 года составил порядка 54,1 млрд долларов.