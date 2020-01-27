Китай обогнал Россию по производству оружия

Исследование было основано на данных, которые были получены за период с 2015 по 2017 годы от китайских производителей оружия. По словам представителей института, в рамках исследования было проанализировано порядка четырех крупных китайских оружейных компании, поделившихся данными о финансовых отчетностях. В рамках анализа исследователи изучили сразу три области создания обычных вооружений, в числе которых авиакосмическая, электронная и наземные.

Так, было установлено, что все четыре изученных компании смогли войти в топ-12 крупнейших производителей оружия в мире, три из которых оказались в первой десятке. Сообщается, что общий объем продаж оружия с 2015 по 2017 года составил порядка 54,1 млрд долларов.