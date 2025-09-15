Китай обвинил Nvidia в нарушении антимонопольного закона по сделке 2020 года

Государственное управление по регулированию рынка Китая заявило о предварительном нарушении закона, но пока не уточнило, какие меры намерено принять против Nvidia. Сам производитель чипов пока не дал комментариев. После новости акции Nvidia упали примерно на 2%.

Сделка по приобретению Mellanox в 2020 году была одобрена Пекином с условием, что Nvidia не будет ограничивать доступ китайских компаний к технологиям. Однако в последующие годы США ввели запрет на продажу самых продвинутых ИИ-чипов Nvidia, включая H100, китайским компаниям из-за соображений национальной безопасности. Для соответствия новым требованиям компания несколько раз перерабатывала свои чипы.