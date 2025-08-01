Китай обвинил США в кибератаках через уязвимость Microsoft Exchange

Ассоциация, поддерживаемая влиятельным ведомством по контролю за киберпространством, утверждает, что зафиксированы две крупные атаки на китайские военные компании. Названия организаций не раскрываются, однако в заявлении подчёркивается, что для взлома использовались известные уязвимости Microsoft.

Ранее сама компания Microsoft неоднократно обвиняла Китай в аналогичных действиях. В 2021 году с китайскими структурами связывали массовый взлом Exchange-серверов по всему миру. В 2023 году ещё одна атака, также приписываемая Китаю, затронула почтовые аккаунты высокопоставленных американских чиновников. По итогам расследования США обвинили Microsoft в серьёзных недочётах в обеспечении безопасности своих продуктов.

В июле Microsoft сообщила о новой активности хакеров, предположительно связанных с Китаем, которые использовали уязвимости в SharePoint — сервисе для обмена файлами.

Китай, в свою очередь, начал чаще делать публичные обвинения в кибершпионаже. По мнению экспертов, это может быть частью стратегии давления на Тайвань и влияния на международную повестку в области кибербезопасности.

Ранее в этом году Пекин обвинил сотрудников американского Агентства национальной безопасности в попытке взлома систем, связанных с проведением Азиатских зимних игр в Харбине. Несмотря на то что США регулярно публикуют имена предполагаемых китайских хакеров, сам Китай раньше редко делал подобные заявления в адрес американской разведки.