Китай обвинил США в проведении кибератак по всему миру

Таким образом МИД Китая прокомментировал обвинение «китайских хакеров» в попытке завладеть доступом к смартфонам Дональда Трампа и его помощника, кандидата в вице-президенты США Джеймса Дэвида Вэнса.

По словам представителя китайского МИДа в США, Китай обвиняют в попытках повлиять на президентские выборы в стране. Но дипломат подчеркнул, что КНР считает президентские выборы сугубо внутренним делом.

К тому же именно США неоднократно заявляли о легитимности своих кибератак на внутреннюю инфраструктуру других стран. А Китай — одна из главных жертв.

«В целом Китай является одной из главных жертв кибератак. Позиция Китая последовательна и ясна. Китай решительно выступает против кибератак и киберкраж в любых проявлениях и борется с ними. Президентские выборы являются внутренним делом США. Китай не намерен и не будет вмешиваться в выборы в США. Мы надеемся, что американская сторона не будет выдвигать обвинения против Китая в ходе выборов», — подчеркнул представитель посольства.