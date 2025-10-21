Китай обвинил США во взломе Национальной службы времени

Опубликовано 21 октября 2025, 08:151 мин.
Китай обвинил США во взломе Национальной службы времениПекин заявил о кибератаках и краже данных с 2022 года
Министерство госбезопасности Китая обвинило Агентство национальной безопасности США в проведении длительных кибератак на центр Национальной службы времени страны. По данным ведомства, действия американской стороны могли повлиять на работу коммуникационных сетей, финансовых систем, электроснабжения и международных стандартов времени.
В сообщении отмечается, что атаки начались не позже 2022 года. Хакеры якобы получили доступ к внутренним данным центра и личным устройствам сотрудников, используя уязвимость в мессенджере одного из зарубежных брендов смартфонов. Кроме того, в 2023—2024 годах были зафиксированы попытки взлома внутренних сетей и систем высокоточной синхронизации времени.
Национальная служба времени входит в состав Китайской академии наук и отвечает за формирование и распространение национального эталона времени.
Посольство США в Пекине не подтвердило обвинения, однако заявило, что китайские хакеры ведут масштабные кампании, направленные против американских и международных телекоммуникационных компаний.