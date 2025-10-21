Китай обвинил США во взломе Национальной службы времени

В сообщении отмечается, что атаки начались не позже 2022 года. Хакеры якобы получили доступ к внутренним данным центра и личным устройствам сотрудников, используя уязвимость в мессенджере одного из зарубежных брендов смартфонов. Кроме того, в 2023—2024 годах были зафиксированы попытки взлома внутренних сетей и систем высокоточной синхронизации времени.

Национальная служба времени входит в состав Китайской академии наук и отвечает за формирование и распространение национального эталона времени.

Посольство США в Пекине не подтвердило обвинения, однако заявило, что китайские хакеры ведут масштабные кампании, направленные против американских и международных телекоммуникационных компаний.