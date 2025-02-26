Китай обвинил Тайвань в попытке отдать индустрию полупроводников США

В то же время, ни TSMC, ни Intel не подтвердили эти слухи, а правительство Тайваня заявило, что не получало информации о каких-либо заявлениях компании на инвестиции за рубежом.

Пресс-секретарь Тайваньского комитета по делам Тайваня в Китае, Чжу Фэнлянь, заявила, что власти Тайваня, по ее мнению, используют полупроводниковую промышленность в своих политических интересах, чтобы получить поддержку иностранных государств и даже «подарить» ее США.

Несмотря на критику, Тайваньское правительство отказалось комментировать обвинения.