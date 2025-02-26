Наука и технологии
Опубликовано 26 февраля 2025, 17:50
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Китай обвинил Тайвань в попытке отдать индустрию полупроводников США

Тайваньские власти отвергают обвинения в «продаже» отрасли
Китай обвинил Тайвань в попытке передать свою полупроводниковую отрасль США, рассматривая это как способ получить политическую поддержку от Вашингтона. Эти заявления были сделаны в ответ на сообщения американских СМИ о возможных переговорах Тайваньской компании TSMC о продаже доли в Intel.
Китай обвинил Тайвань в попытке отдать индустрию полупроводников США

© Ferra.ru

В то же время, ни TSMC, ни Intel не подтвердили эти слухи, а правительство Тайваня заявило, что не получало информации о каких-либо заявлениях компании на инвестиции за рубежом.

Пресс-секретарь Тайваньского комитета по делам Тайваня в Китае, Чжу Фэнлянь, заявила, что власти Тайваня, по ее мнению, используют полупроводниковую промышленность в своих политических интересах, чтобы получить поддержку иностранных государств и даже «подарить» ее США.

Несмотря на критику, Тайваньское правительство отказалось комментировать обвинения.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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