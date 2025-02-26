Китай обвинил Тайвань в попытке отдать индустрию полупроводников США

Опубликовано 26 февраля 2025, 17:501 мин.
Китай обвинил Тайвань в попытке отдать индустрию полупроводников СШАТайваньские власти отвергают обвинения в «продаже» отрасли
Китай обвинил Тайвань в попытке передать свою полупроводниковую отрасль США, рассматривая это как способ получить политическую поддержку от Вашингтона. Эти заявления были сделаны в ответ на сообщения американских СМИ о возможных переговорах Тайваньской компании TSMC о продаже доли в Intel.
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В то же время, ни TSMC, ни Intel не подтвердили эти слухи, а правительство Тайваня заявило, что не получало информации о каких-либо заявлениях компании на инвестиции за рубежом.
Пресс-секретарь Тайваньского комитета по делам Тайваня в Китае, Чжу Фэнлянь, заявила, что власти Тайваня, по ее мнению, используют полупроводниковую промышленность в своих политических интересах, чтобы получить поддержку иностранных государств и даже «подарить» ее США.
Несмотря на критику, Тайваньское правительство отказалось комментировать обвинения.