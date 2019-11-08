Китай объявил о начале создания 6G-сетей

Так, в одну из них войдут представители ведомств, которые заинтересовано в разработке нового стандарта, а в другую ученые из 37 университетов, исследовательских институтов и технологических компаний. При этом каждая из этих групп должна будет обособленно представить министерству науки свои предложения касательно сетей 6G.

При этом стоит отметить, что само китайское ведомство прямо заявляет, что разработка нового поколения мобильных сетей находится на крайней зачаточном уровне — сейчас ученые даже не предполагают, каким образом можно хотя бы в теории технически реализовать поставленную перед ними задачу.