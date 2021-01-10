Китай объявил о запуске главного модуля собственного аналога МКС весной 2021 года

Так, по информации источника, уже сейчас в Китае проходит последний этап работы над ракетами, необходимыми для запуска главного модуля собственного аналога МКС и заправочного корабля.

Уже к весне текущего года ракета Long March 5B весом в 849 тонн, будет готова к запуску. Благодаря ей будет осуществлен вывод на орбиту первого модуля орбитальной станции длиной 16,6 метра, диаметром 4,2 метра и весом 22 тонны. Последний к слову, выступит в качестве жилого помещения для трех космонавтов, которые проведут в нем порядка полугода.

”Вскоре мы завершим строительство первой в Китае долгосрочной орбитальной космической станции, соответствующей передовым мировым стандартам, и проведём на ней крупномасштабные космические научные исследования”, — отметил Чжоу Цзяньпин, главный конструктор китайской программы пилотируемых космических полётов.