Китай одобрил чат-боты Tesla, Volvo и Mercedes-Benz для использования в авто

Опубликовано 14 ноября 2025, 22:301 мин.
Китай одобрил чат-боты Tesla, Volvo и Mercedes-Benz для использования в автоИностранные бренды получили ключевой допуск
Tesla, Volvo и Mercedes-Benz стали первыми иностранными автопроизводителями, которым китайские регуляторы разрешили запускать ассистенты на базе искусственного интеллекта (ИИ) в своих автомобилях. Решения приняли региональные управления кибербезопасности: в Пекине зарегистрировали виртуальный помощник Mercedes-Benz, а в Шанхае одобрение получили сервис Tesla xBot и чат-бот Volvo под названием Xiao Wo.
Китай использует обязательную регистрацию всех генеративных ИИ-сервисов с апреля 2024 года. Без этого компании не могут выводить технологии на рынок.
На фоне интеграции искусственного интеллекта в автомобили и мобильные устройства китайские бренды активно спешат зарегистрировать собственные ИИ-решения, чтобы не уступать иностранным конкурентам. Согласно данным регуляторов, в стране зарегистрировано более 600 подобных сервисов, из них 183 в Пекине и 115 в Шанхае.
Источник:South China Morning Post
Автор:Булат Кармак
