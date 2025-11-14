Китай одобрил чат-боты Tesla, Volvo и Mercedes-Benz для использования в авто

Китай использует обязательную регистрацию всех генеративных ИИ-сервисов с апреля 2024 года. Без этого компании не могут выводить технологии на рынок.

На фоне интеграции искусственного интеллекта в автомобили и мобильные устройства китайские бренды активно спешат зарегистрировать собственные ИИ-решения, чтобы не уступать иностранным конкурентам. Согласно данным регуляторов, в стране зарегистрировано более 600 подобных сервисов, из них 183 в Пекине и 115 в Шанхае.