Китай одобрил сделку Synopsys по покупке Ansys за $35 млрд

Теперь согласие выдало Государственное управление по регулированию рынка КНР. Одобрение выдано с определенными условиями, подробности которых пока не раскрываются. Сделки такого масштаба с участием американских ИТ-компаний зачастую попадают в зону влияния напряженных отношений между Пекином и Вашингтоном. Однако несмотря на политические риски, китайские регуляторы приняли положительное решение.

Synopsys занимается разработкой программного обеспечения для проектирования микрочипов и является одним из ключевых игроков на этом рынке наряду с Cadence Design Systems. Ansys, в свою очередь, специализируется на инженерном моделировании и симуляции.