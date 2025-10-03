Китай ограничил Nokia и Ericsson в области мобильной связи в стране

Теперь их контракты обязаны проходить «черный ящик» — проверку национальной безопасности в Управлении киберпространства КНР. При этом финская и шведская компании не получают информации о критериях оценки оборудования.

Государственные заказчики также требуют от поставщиков подробную документацию по каждому компоненту и доле локализованного производства. Эти меры фактически затрудняют участие Nokia и Ericsson в новых тендерах на поставку оборудования для китайских сетей.

Официальных комментариев от компаний пока нет. Эксперты отмечают, что шаг Пекина может усилить позиции местных производителей вроде HUAWEI и ZTE, которые уже доминируют на внутреннем рынке связи.