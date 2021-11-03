Китай оказался главным рассадником вирусов в интернете

DNSFilter в режиме реального времени блокирует угрозы на уровне DNS, закрывая доступ к доменам с вредоносными сайтами. Безопасность обеспечивает собственная система искусственного интеллекта. Согласно отчёту, почти 12% сайтов, связанных с запросами про COVID-19, являются вредоносными — это чаще, чем каждый десятый сайт. Учитывая, что упоминание пандемии в СМИ в последнее время снизилось, возможность попасть на потенциально опасный сайт все еще сохраняется. К середине 2021 года резко возросло число случаев мошенничества, связанных с безработицей и выплатами пособий.



Возросла и актуальность темы криптомайнинга на фоне роста популярности криптовалют. При этом мошенники чаще уделяют внимание биткоину, нежели другим криптовалютам. По данным DNSFilter, мировым лидером по числу вредоносных сайтов является Китай — его доля составляет почти 17%.