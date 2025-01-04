Китай опередил США в развитии лазерной связи: скорость передачи данных — 100 Гбит/с

Тестовая скорость передачи данных — передавались изображения разного разрешения — составила 100 Гбит/с. Важен тот факт, что «Цзилинь-1» — крупнейшая в мире «субметровая коммерческая спутниковая сеть дистанционного зондирования земли». По сути, это аналог американской Starlink.

Разница в том, что Starlink разработала и представила свою лазерную систему для поддержки межспутниковой связи, однако SpaceX ещё не внедрила лазерную связь «спутник-земля». Это делает китайскую сеть самой передовой в мире.

«Мы планируем установить эти лазерные устройства связи на всех спутниках группировки "Цзилинь-1", чтобы повысить эффективность их работы, а к 2027 году построить сеть из 300 спутников», — заявил газете SCMP глава отдела технологий наземных станций лазерной связи CGST Ван Ханьхань.