Наука и технологии
Опубликовано 04 января 2025, 16:30
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Китай опередил США в развитии лазерной связи: скорость передачи данных — 100 Гбит/с

Starlink ещё не имеет этой технологии
Китайская космическая компания Chang Guang Satellite Technology (CGST) расширила возможности своей спутниковой группировки «Цзилинь-1», запустив компактный, но высокопроизводительный терминал не только для обеспечения стабильной межспутниковой связи, но и для лазерной связи класса «спутник-земля».
Китай опередил США в развитии лазерной связи: скорость передачи данных — 100 Гбит/с
© China News Service, CC BY 3.0 / Wikimedia Commons

Тестовая скорость передачи данных — передавались изображения разного разрешения — составила 100 Гбит/с. Важен тот факт, что «Цзилинь-1» — крупнейшая в мире «субметровая коммерческая спутниковая сеть дистанционного зондирования земли». По сути, это аналог американской Starlink.

Разница в том, что Starlink разработала и представила свою лазерную систему для поддержки межспутниковой связи, однако SpaceX ещё не внедрила лазерную связь «спутник-земля». Это делает китайскую сеть самой передовой в мире.

«Мы планируем установить эти лазерные устройства связи на всех спутниках группировки "Цзилинь-1", чтобы повысить эффективность их работы, а к 2027 году построить сеть из 300 спутников», — заявил газете SCMP глава отдела технологий наземных станций лазерной связи CGST Ван Ханьхань.