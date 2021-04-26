Китай определился со сроками строительства лунной станции

У проекта всё ещё нет названия, но несмотря на это, уже известны два момента. Первый — создание научной базы на Луне состоится в 2024 году. Второй — в его рамках устройство «Чанъэ-6» соберёт образцы грунта естественного спутника Земли, передаёт Xinhuanet.

Что интересно, также в 2024 году Китая намерен запустить свой следующий робот-луноход в 2024 году. С его помощью планируется перевозить оборудование учёных из целого ряда стран: Франции, Швеции, Италии и России.

Отметим, что для новой миссии по созданию лунной базы, Китайское национальное космическое управление пригласило специалистов со всего мира.