Китай опубликовал новое видео с Марса

Так, марсоход из Китая Zhurong проехал по поверхности Красной планеты уже 236 метров. За это время устройство сняло множество фото и видео, которыми и поделилось с учёными.

Одну из таких видеозаписей опубликовало китайское космическое агентство, пишет BBC. Съёмкой занималась беспроводная камера, установленная на земле.

Передачей ролика на нашу планету занимался спутник Tianwen-1 — он прямо сейчас вращается вокруг Марса.

Отметим, что ещё на прошлой неделе китайское агентство передало предварительные кадры с видом на парашютную систему из входной капсулы марсохода. Но расширенная версия позволяет наблюдать раздувание капсулы в разреженной марсианской атмосфере.