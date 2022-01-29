Китай опубликовал пятилетний план освоения космического пространства

“Дорожная карта” описывает будущий прогресс Китая в аэрокосмической сфере. За последние несколько десятилетий страна уделяла большое внимание расширению своих космических возможностей. Одним из самых важных достижений стало то, что в 2019 году страна впервые посадила ровер на дальнюю сторону Луны, а уже в 2020 году Китай доставил образцы Луны на Землю.

Прежде чем Китай попытается отправить людей на поверхность Луны, страна сначала планирует продолжить изучение Луны с помощью зондов. В "дорожной карте" подробно описаны планы по отправке на Луну двух роботов, которые будут изучать полярные районы Луны, где, как считается, находится водяной лед, к тому же Китай планирует работать с международными партнерами над созданием международной исследовательской станции на Луне, говорится в документе.

Правда, неясно, когда Китай планирует завершить строительство этой станции и когда он собирается высадить людей на лунную поверхность.