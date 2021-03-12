Наука и технологии
Сегодня в 11:45
Китай оштрафует компанию-владелицу AliExpress почти на 1 миллиард долларов
И потребует отдалиться от своего же основателя
В сети появилась информация о том, что антимонопольные органы Китая планируют оштрафовать Alibaba, компанию-владелицу AliExpress. Сумма штрафа составит рекордные для страны более 975 млн долларов. Столько, к слову, в 2015 году заплатила Qualcomm за нарушение местных антимонопольных законов.
Сообщается, что штраф окажется своеобразным «откупом» Alibaba от имеющихся у неё проблем. WSJ пишет, что для ИТ-гиганта это не самая большая сумма — за 2020 финансовый год компания отчиталась о прибыли в 19,82 млрд долларов.
По данным журналистов, китайские власти не хотят «уничтожать» Alibaba. Они лишь хотят, чтобы компания дистанцировалась от своего основателя Джека Ма, который позволил себе несколько резких высказываний в пользу китайских банков.