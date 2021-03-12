Китай оштрафует компанию-владелицу AliExpress почти на 1 миллиард долларов

Сообщается, что штраф окажется своеобразным «откупом» Alibaba от имеющихся у неё проблем. WSJ пишет, что для ИТ-гиганта это не самая большая сумма — за 2020 финансовый год компания отчиталась о прибыли в 19,82 млрд долларов.

По данным журналистов, китайские власти не хотят «уничтожать» Alibaba. Они лишь хотят, чтобы компания дистанцировалась от своего основателя Джека Ма, который позволил себе несколько резких высказываний в пользу китайских банков.