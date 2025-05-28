Наука и технологии
Опубликовано 28 мая 2025, 10:30
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Китай ослабит экспортные ограничения на редкоземельные металлы для чипов

Лицензии станут проще для китайских и европейских компаний
Китай рассматривает возможность смягчения ограничений на экспорт редкоземельных металлов для китайских и европейских компаний, занимающихся производством полупроводников. Об этом сообщили официальные китайские СМИ.
Китай ослабит экспортные ограничения на редкоземельные металлы для чипов

© Ferra.ru

В апреле Китай ввел новые правила, включив семь видов редкоземельных металлов в список товаров с экспортным контролем. Теперь все экспортеры должны получать специальные лицензии независимо от страны покупателя. Процесс получения разрешений оказался длительным и сложным, что вызывает задержки и путаницу на таможне.

Несмотря на то, что некоторые лицензии уже выданы для экспорта редкоземельных магнитов, используемых в полупроводниковой, автомобильной и оборонной промышленности, предприятия жалуются на торможение поставок и угрозу срывов производства.

В среду официальное издание China Daily сообщило, что ограничения могут быть ослаблены для цепочек поставок китайских и европейских компаний в чиповой отрасли. Это обсуждалось на встрече китайских и европейских производителей полупроводников, организованной Министерством торговли Китая.

Представители Европейской торговой палаты в Китае отметили, что компании настаивают на ускорении процесса одобрения лицензий, так как без своевременных поставок многие европейские производства рискуют остановиться из-за нехватки важных компонентов.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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