Наука и технологии
Сегодня 15:38
Китай оснастит собственные истребители лазерным оружием
О разработке данной системы стало известно благодаря официальному сайту армии Китая
Китайские СМИ рассказали о том, что народно-освободительная армия Китая прямо сейчас занимается разработкой новой платформы для собственного лазерного оружия. В дальнейшем его планируется устанавливать на военные истребители, входящие в состав вооруженных сил страны. Что интересно, первые испытания новинки намечены уже на первую половину 2020 года.
Так, если верить данным издания South China Morning Post, китайские лазерные пушки будущего могут быть успешно прикреплены к военным самолетам. При этом для того, чтобы убедиться в наличии у правительства интереса в подобном вооружении, нет нужды лезть в самые дебри — уведомления о закупке и разработке подобной системы можно легко найти на официальном сайте армии Китая.
По мнению китайских журналистов, бортовое лазерное оружие в будущем можно будет использовать для перехвата боевых ракет противника, а также для атаки вражеских самолетов с близкого расстояния.