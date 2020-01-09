Китай оснастит собственные истребители лазерным оружием

Так, если верить данным издания South China Morning Post, китайские лазерные пушки будущего могут быть успешно прикреплены к военным самолетам. При этом для того, чтобы убедиться в наличии у правительства интереса в подобном вооружении, нет нужды лезть в самые дебри — уведомления о закупке и разработке подобной системы можно легко найти на официальном сайте армии Китая.

По мнению китайских журналистов, бортовое лазерное оружие в будущем можно будет использовать для перехвата боевых ракет противника, а также для атаки вражеских самолетов с близкого расстояния.