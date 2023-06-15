Китай откроет свой рынок российским компьютерным играм

Российские разработчики видеоигр смогут быстрее попасть на китайский рынок благодаря новой схеме, которую обсуждают российские и китайские власти. Предполагается, что российским проектам будет выделена квота для получения лицензий в Китае по ускоренной схеме. Однако некоторые участники рынка беспокоятся, что только крупные разработчики получат преимущества. С другой стороны, российские платформы готовы привлечь китайские игровые проекты.

По словам источника, близкого к правительству, Минэкономики России обсуждает возможность поддержки выхода российских видеоигр на китайский рынок. Ведомство обсуждало с китайскими властями выделение квот для российских игр, чтобы они могли получить преимущество при входе на китайский рынок. Однако конкретные детали соглашения пока не разглашаются.

Российские разработчики уже давно просили упростить процедуру доступа на китайский рынок. Согласно информации, правительство России уже определило квоту для российских проектов, которые смогут получить лицензию в Китае по ускоренной схеме. Отбором проектов будет заниматься Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ), возглавляемая директором VK Play Александром Михеевым.

Представители проектов должны будут обратиться в АПРИОРИ после прохождения отбора и заключить соглашение с китайским партнёром, который выступит в роли издателя. VK также готова привлечь китайские игры на свою платформу VK Play. Некоторые российские игровые проекты уже имеют лицензии в Китае, например, Pixonic, сотрудничающая с издателем iDreamSky. Однако процесс получения лицензии может занимать несколько лет.

Выход на китайский рынок может быть полезен для российских разработчиков, особенно для тех, у кого уже есть успешные онлайн-игры. Крупные игровые проекты часто нуждаются в доступе к глобальным рынкам, чтобы окупить свои затраты. Рынок игр в Китае очень значителен и представляет собой значительную долю от мировых доходов от игр.