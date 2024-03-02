Китай открыл инфраструктуру для симуляции космической среды

SESRI, также называемая «земной космической станцией», способна симулировать вакуум, высокие и низкие температуры, заряженные частицы, электромагнитное излучение и другие факторы. Она охватывает площадь примерно 50 футбольных полей и может быть настроена под конкретные требования научных и инженерных исследований.

Объект предназначен обеспечить безопасную эксплуатацию космических аппаратов, поддерживать долгосрочное пребывание людей в космосе и улучшать их возможности в условиях особых и экстремальных космических сред.

SESRI начала пробную эксплуатацию в прошлом году и уже обслужила несколько крупных национальных космических миссий, достигнув значимых результатов. Президент Харбинского института технологий Хань Цзицай отметил, что SESRI играет важную роль в научных и технологических инновациях, промышленной трансформации и обучении высококвалифицированных кадров.

Создание этого проекта заняло 18 лет с момента начала и до его официального открытия.