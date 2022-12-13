Китай отправил на орбиту Земли сразу два экспериментальных спутника

Китай отправил на орбиту Земли сразу два экспериментальных спутникаСтарт прошёл успешно
Китайское агентство Xinhua объявило об успешном запуске на орбиту двух экспериментальных спутников — Shiyan-20A и Shiyan-20B. Вывела их на орбиту ракета-носитель Long March-4С, также известная как Чанчжэн-4С.
Фото: Rocket Rundown
В качестве стартовой площадки был выбран космодром Цзюцюань в провинции Ганьсу. Запуск состоялся в 11:22 по московскому времени.
Сообщается, что запущенные спутники являются экспериментальными и предназначены для отработки новых технологий на орбите. Также с их помощью специалисты намерены заниматься мониторингом окружающей среды.
Напомним, что ранее Китай отчитался о ещё одном успешном запуске, но тогда это была ракета-носитель Long March-2D со спутником дистанционного зондирования Земли Gaofen-5 01A. Запуск аппарата стал финальной точкой строительства космического сегмента проекта Gaofen, главной целью которого является создание системы наблюдения за земной поверхностью.