Китай отправил на орбиту Земли сразу два экспериментальных спутника

В качестве стартовой площадки был выбран космодром Цзюцюань в провинции Ганьсу. Запуск состоялся в 11:22 по московскому времени.

Сообщается, что запущенные спутники являются экспериментальными и предназначены для отработки новых технологий на орбите. Также с их помощью специалисты намерены заниматься мониторингом окружающей среды.

Напомним, что ранее Китай отчитался о ещё одном успешном запуске, но тогда это была ракета-носитель Long March-2D со спутником дистанционного зондирования Земли Gaofen-5 01A. Запуск аппарата стал финальной точкой строительства космического сегмента проекта Gaofen, главной целью которого является создание системы наблюдения за земной поверхностью.