Наука и технологии
10:36, 13 декабря 2022
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Китай отправил на орбиту Земли сразу два экспериментальных спутника

Старт прошёл успешно

Китайское агентство Xinhua объявило об успешном запуске на орбиту двух экспериментальных спутников — Shiyan-20A и Shiyan-20B. Вывела их на орбиту ракета-носитель Long March-4С, также известная как Чанчжэн-4С.

Китай отправил на орбиту Земли сразу два экспериментальных спутника

Фото: Rocket Rundown

В качестве стартовой площадки был выбран космодром Цзюцюань в провинции Ганьсу. Запуск состоялся в 11:22 по московскому времени.

Сообщается, что запущенные спутники являются экспериментальными и предназначены для отработки новых технологий на орбите. Также с их помощью специалисты намерены заниматься мониторингом окружающей среды.

Напомним, что ранее Китай отчитался о ещё одном успешном запуске, но тогда это была ракета-носитель Long March-2D со спутником дистанционного зондирования Земли Gaofen-5 01A. Запуск аппарата стал финальной точкой строительства космического сегмента проекта Gaofen, главной целью которого является создание системы наблюдения за земной поверхностью.

Источник:Xinhua
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