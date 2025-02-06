Китай отправит на Луну шестиногого робот-попрыгунчика в 2026 году

В отличие от традиционных луноходов, этот аппарат сможет прыгать и даже летать на десятки километров, исследуя самые труднодоступные участки южного полюса Луны.

Робот получит шесть ног, ракетный двигатель и баки с топливом, позволяющие ему безопасно садиться даже на крутых склонах кратеров.

В его арсенале: камеры, манипулятор для сбора проб, а также инструменты для анализа молекул воды и изотопов водорода. Главная цель миссии — поиск водяного льда, который критически важен для будущих лунных колоний.

Помимо прыгающего детектора, в состав миссии войдут орбитальный аппарат, посадочный модуль и луноход.

Это ключевой шаг в подготовке к высадке китайских астронавтов на Луну к 2030 году. Следом, в 2028-м, Китай планирует миссию «Чанъэ-8» — еще один этап подготовки к лунным поселениям.