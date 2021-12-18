Китай отправит на Луну своих космонавтов

Наука и технологии
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Китай отправит на Луну своих космонавтовДо 2030 года
В 2026 году Китай намерен запустить ракету на Луну. Аппарат будет основан на технологиях тяжёлого носителя Long March 5.
Эту модель должны построить, чтобы заменить для первого «лунного» полёта тяжёлый носитель Long March 9, который не сможет достичь Луны так быстро, как стремятся в Китае. Long March 5 получит двигатели YF-100K, работающие на керосине и жидком кислороде, на ракете смогут доставлять в космос 27 тонн полезной нагрузки, её длина составит 90 метров.
Китай рассчитывает отправить своих космонавтов на Луну до 2030 года.
Источник: SpaceNews