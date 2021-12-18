Китай отправит на Луну своих космонавтов

Эту модель должны построить, чтобы заменить для первого «лунного» полёта тяжёлый носитель Long March 9, который не сможет достичь Луны так быстро, как стремятся в Китае. Long March 5 получит двигатели YF-100K, работающие на керосине и жидком кислороде, на ракете смогут доставлять в космос 27 тонн полезной нагрузки, её длина составит 90 метров.

Китай рассчитывает отправить своих космонавтов на Луну до 2030 года.