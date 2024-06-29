Китай отправит на Марс миссию по сбору образцов в 2030 году

Чжиган заявил, что в 2025 году будет запущена миссия «Тяньвэнь-2» по изучению астероидов. К 2030 году должны быть запущены миссия «Тяньвэнь-3» для изучения и сбора образцов на Марсе и миссия «Тяньвэнь-4» для изучения Юпитера.

«Китай планирует запустить миссию "Тяньвэнь-2" для исследования астероидов к 2025 году, затем миссию "Тяньвэнь-3" для сбора образцов с Марса и "Тяньвэнь-4" для исследования системы Юпитера к 2030 году», — заявил представитель космического ведомства.