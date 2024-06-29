Китай отправит на Марс миссию по сбору образцов в 2030 году

Опубликовано 29 июня 2024, 04:30
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Китай отправит на Марс миссию по сбору образцов в 2030 годуОтправят миссию и для изучения Юпитера
Заместитель директора Китайского национального космического управления Бянь Чжиган на пресс-конференции, организованной Информационным бюро Госсовета КНР рассказал о планах ведомства на исследования космического пространства и планет.
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Чжиган заявил, что в 2025 году будет запущена миссия «Тяньвэнь-2» по изучению астероидов. К 2030 году должны быть запущены миссия «Тяньвэнь-3» для изучения и сбора образцов на Марсе и миссия «Тяньвэнь-4» для изучения Юпитера.
«Китай планирует запустить миссию "Тяньвэнь-2" для исследования астероидов к 2025 году, затем миссию "Тяньвэнь-3" для сбора образцов с Марса и "Тяньвэнь-4" для исследования системы Юпитера к 2030 году», — заявил представитель космического ведомства.