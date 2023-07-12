Китай отправит рыб в космос

Данный проект имеет несколько целей, включая изучение взаимодействия рыб и микроорганизмов в замкнутой экосистеме и исследование влияния микрогравитации на астронавтов, включая потерю плотности костной ткани.

Идея отправить рыбу в космос не нова. В 1973 году на орбиту была доставлена группа мумичогов для изучения их адаптации к невесомости.

В последующие годы другие исследования также занимались изучением влияния микрогравитации на рыб.

Отметим, что результаты недавнего исследования японских учёных на МКС показали тревожные данные о состоянии рыб, которые начали терять плотность костной ткани уже сразу после прибытия на станцию.