Китай отправит три исследовательские миссии на Луну в ближайшее годы

Первой на Луну будет отправлена миссия Chang'e 7 — независимая от других проектов концепция. В состав миссии включены орбитальный аппарат, спутник-ретранслятор, спускаемый аппарат, ровер и малый беспилотник, который будет искать доказательства наличия льда на южном полюсе Луны. Время запуска миссии не уточняется.

Второй будет запущена Chang'e 6 — продолжение и «резервная копия для миссии по возвращению образцов Chang'e 5» — вернувшей на Землю образцы лунного реголита. Национальное космическое управление Китая в рамках новой программы планирует собрать первые в истории образцы горных пород с южного полюса Луны. Время запуска этой миссии также не уточняется.

Последней на Луну будет запущена миссия Chang'e 8, которая станет совместным проектом Китая и России. На основе этого проекта будет создана Международная лунная исследовательская станция. Сообщается, что в рамках миссии будет протестирована технология использования лунных ресурсов и печати из них изделий с использованием 3D-принтеров. Запуск миссии должен состояться до 2030 года.