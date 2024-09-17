Китай отстал от США на 15 лет в сфере создания полупроводников

И не совсем ясно, как это отставание будет сокращаться

Последние санкции, введенные правительством Нидерландов, требуют от ASML получения лицензий на продажу старых DUV-сканеров в Китае.