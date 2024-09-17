Наука и технологии
Опубликовано 17 сентября 2024, 07:53
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Китай отстал от США на 15 лет в сфере создания полупроводников

И не совсем ясно, как это отставание будет сокращаться
Последние санкции, введенные правительством Нидерландов, требуют от ASML получения лицензий на продажу старых DUV-сканеров в Китае.
Китай отстал от США на 15 лет в сфере создания полупроводников
© Wccftech

В ответ Китай разработал свой собственный DUV-сканер, как сообщается в документе на сайте Министерства промышленности и информационных технологий КНР.

Китайская литографическая машина использует аргон-фторидный (ArF) источник света с длиной волны 193 нанометра и способна печатать чипы с разрешением 65 нанометров.

Такие сканеры использовались в мировой индустрии полупроводников с 2009 года, а аналогичные модели от ASML существовали уже в 2005 году.

То есть да, вы все правильно поняли — прямо сейчас Китай остается позади США и Европы в развитии полупроводниковых технологий примерно на 15 лет. ASML, в свою очередь, уже перешла к более передовым технологиям, таким как EUV-сканеры.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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