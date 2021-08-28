Китай ответил на свежий доклад американской разведки о происхождении COVID-19

Сообщение об этом появилось на официальном сайте китайской дипмиссии. Так, китайские дипломаты раскритиковали доклад, назвав его “сфабрикованным американскими спецслужбами”. Кроме того, они заявили, что догадки американской разведки не являются научно обоснованными.

Китайская сторона отметила, что американская разведка не должна выяснять происхождение коронавирусной инфекцией, поскольку это задача ученых. Продолжение исследований Вашингтона по этому вопросу, по мнению Китая, неэффективно, так как предмет изучения не существует и противоречит науке.

Дипломаты Китая категорически не согласны с тем, что Пекин мешает США расследовать происхождение коронавируса.

Помимо прочего они отметили, что продолжат самостоятельное исследование данного вопроса, работая в соответствии с научным подходом.