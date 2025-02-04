Китай «ответил» на тарифы Трампа расследованием против Google

Опубликовано 04 февраля 2025, 18:001 мин.
Китай «ответил» на тарифы Трампа расследованием против GoogleНа антимонопольные нарушения
Китай в ответ на введение США дополнительных тарифов на свои товары сразу же предпринял ряд шагов, включая расследование против Google и введение новых пошлин на американские товары. Президент Дональд Трамп заявил о 10% налогах на продукцию из Китая, что привело к эскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.
По сообщению Государственного управления по регулированию рынка Китая, расследование касается возможных антимонопольных нарушений со стороны американской компании. В ответ Пекин наложил 15% пошлину на уголь и сжиженный природный газ из США, а также 10% на оборудование для сельского хозяйства и нефти. Вдобавок китайские власти внесли в черный список несколько американских компаний, включая владельца бренда Calvin Klein — PVH Corp. и компанию Illumina Inc., занимающуюся геномным секвенированием.
Министерство финансов Китая прокомментировало, что введение тарифов США нарушает правила Всемирной торговой организации и усугубляет экономические проблемы Америки, затрудняя нормальное сотрудничество с Китаем.