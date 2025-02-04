Наука и технологии
Опубликовано 04 февраля 2025, 18:00
1 мин.

Китай «ответил» на тарифы Трампа расследованием против Google

На антимонопольные нарушения
Китай в ответ на введение США дополнительных тарифов на свои товары сразу же предпринял ряд шагов, включая расследование против Google и введение новых пошлин на американские товары. Президент Дональд Трамп заявил о 10% налогах на продукцию из Китая, что привело к эскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.
Китай «ответил» на тарифы Трампа расследованием против Google
© Greg Bulla

По сообщению Государственного управления по регулированию рынка Китая, расследование касается возможных антимонопольных нарушений со стороны американской компании. В ответ Пекин наложил 15% пошлину на уголь и сжиженный природный газ из США, а также 10% на оборудование для сельского хозяйства и нефти. Вдобавок китайские власти внесли в черный список несколько американских компаний, включая владельца бренда Calvin Klein — PVH Corp. и компанию Illumina Inc., занимающуюся геномным секвенированием.

Министерство финансов Китая прокомментировало, что введение тарифов США нарушает правила Всемирной торговой организации и усугубляет экономические проблемы Америки, затрудняя нормальное сотрудничество с Китаем.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Китай
,
#сша
,
#торговля
,
#тариф