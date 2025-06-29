Китай перенаправит $50 млрд на развитие чипов на фоне давления США

Речь идет о третьем этапе работы государственного фонда National Integrated Circuit Industry Investment Fund, известного как Big Fund III. В отличие от предыдущих фаз, он будет нацелен на конкретные проблемные участки — в первую очередь, на разработку систем литографии и программ для проектирования микросхем. Сейчас эти сферы находятся под контролем зарубежных компаний: литографией доминирует нидерландская ASML, а в области софта лидируют американские Cadence и Synopsys.

Несмотря на то, что фонд пока получил лишь часть от запрошенных 344 млрд юаней (примерно $48 млрд), ожидается, что необходимый объем инвестиций будет достигнут в ближайшее время.