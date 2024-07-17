Китай перенёс миссию по изменению траектории астероида на 2027 год

По словам Мингтао, запуск экспериментальной миссии переносится с 2025 года на 2027. Чиновник не назвал причин изменения планов, но ещё в 2023 году другой представитель космического ведомства КНР утверждал, что миссия отправится в космос в 2025.

Изменилась и цель миссии. Вместо астероида 2019 VL5 аппарат, построенный для столкновения с космическим телом, изменит траекторию астероида 2015 XF261, размер которого составляет около 30 метров в поперечнике — примерно столько же, как и у предыдущего объекта.

Мингтао отметил, что два космических аппарата будут запущены вместе на ракете Long March 3B в 2027 году. Космический аппарат-наблюдатель совершит пролёт Венеры, а затем прибудет в район астероида в январе 2029 года. Примерно через три месяца, в апреле 2029 года, ударный модуль столкнётся с астероидом на скорости 10 км/с. Это произойдёт, когда астероид окажется в пределах 7 млн килокмметров от Земли.