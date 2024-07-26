Китай первым в мире испытал аварийное отключение атомного реактора нового поколения

Реактор на атомной станции Шидао Бэй в провинции Шаньдун является высокотемпературным газоохлаждаемым реактором с шариковыми топливными элементами.

В отличие от традиционных реакторов, которые требуют активного вмешательства для остановки и нуждаются в электропитании для работы насосов, новый тип реактора использует шарики из обогащенного урана, углерода и карбида кремния, охлаждаемые гелием.

Этот газ остается в газообразном состоянии при любых температурах, что обеспечивает безопасное охлаждение.

Шарики выдерживают температуры до 1600 °C, а при отключении питания тепло от шариков заставляет гелий циркулировать естественным образом. Такая конструкция предотвращает расплавление реактора.

Испытания показали, что реактор саморегулирует температуру и останавливает ядерную реакцию за несколько минут, поддерживая безопасные условия без активного вмешательства.