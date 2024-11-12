Китай подал в суд на Apple за удаление приложения

Дело может вызвать более пристальное внимание к действиям Apple в Китае, где компания уже долгое время контролирует свой App Store, что приводит к конфликтам с разработчиками по всему миру. Иск Bodyreader напоминает претензии, выдвинутые Epic Games в 2021 году.

Компания обвиняет Apple в нечестной политике монополизации и в том, что она взимает 30% комиссии с покупок в приложениях. Более того, разработчики подали жалобу, утверждая, что Apple проявляет непоследовательность в модерации своих приложений. После удаления Bodyreader из магазина разработчики отправили аналогичное приложение под другим названием, которое было принято.