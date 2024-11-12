Китай подал в суд на Apple за удаление приложения

Опубликовано 12 ноября 2024, 22:301 мин.
Китай подал в суд на Apple за удаление приложенияКитайские разработчики требуют компенсацию
Китайский суд согласился рассмотреть иск против Apple, поданный разработчиком приложения Bodyreader. Этот случай стал вторым, когда американская компания обязана защищать свои практики на одном из крупнейших мобильных рынков мира. Иск поступил от Beijing Bodyreader Technology Ltd., которая требует компенсацию в размере около 420 000 долларов и оспаривает обвинения Apple в «недобросовестном поведении» приложения, которое помогает детям исправлять осанку.
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Дело может вызвать более пристальное внимание к действиям Apple в Китае, где компания уже долгое время контролирует свой App Store, что приводит к конфликтам с разработчиками по всему миру. Иск Bodyreader напоминает претензии, выдвинутые Epic Games в 2021 году.
Компания обвиняет Apple в нечестной политике монополизации и в том, что она взимает 30% комиссии с покупок в приложениях. Более того, разработчики подали жалобу, утверждая, что Apple проявляет непоследовательность в модерации своих приложений. После удаления Bodyreader из магазина разработчики отправили аналогичное приложение под другим названием, которое было принято.