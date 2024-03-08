Китай поддержал использование ресурсов Луны по Договору о космосе 1967 года

Китай представил свой документ в Рабочую группу по правовым аспектам деятельности в области космических ресурсов ООН. Позиция КНР заключается в том, что все страны на Земле должны придерживаться Договора о космосе 1967 года. То есть ни одна страна на Земле не может претендовать на ресурсы Луны как на собственность.

«Участие Китая в международной дискуссии по космическим ресурсам является позитивным событием», — отметил эксперт в области космического права Кристофер Джонсон.