Китай поддержал использование ресурсов Луны по Договору о космосе 1967 года

Опубликовано 08 марта 2024, 19:30
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Китай поддержал использование ресурсов Луны по Договору о космосе 1967 годаНикто не может быть хозяином Луны
Китайская делегация в ООН представила документ, в котором изложена позиция страны касательно использования ресурсов Луны.
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Китай представил свой документ в Рабочую группу по правовым аспектам деятельности в области космических ресурсов ООН. Позиция КНР заключается в том, что все страны на Земле должны придерживаться Договора о космосе 1967 года. То есть ни одна страна на Земле не может претендовать на ресурсы Луны как на собственность.
«Участие Китая в международной дискуссии по космическим ресурсам является позитивным событием», — отметил эксперт в области космического права Кристофер Джонсон.