Китай поделился планами по исследованию планет

”Мы создадим на Луне базы для проведения научных операций, расширения места обитания человека, а также получения опыта и знаний для экспедиций в дальний космос за пределами спутника Земли”, — сообщают представители китайской аэрокосмической корпорации.

Предполагается, что Китай может совершить первый полет уже до 2050 года. Исследователь Паня Чжихао отмечает, что полет в обе стороны займет у астронавтов более 500 дней. Сообщается, что в рамках экспедиции ученым необходимо будет проанализировать различные факторы, которые могут привести к трудностям. В частности, по словам специалистов, им предстоит задуматься о нарушениях связи с Землей, энергии и ее генераторах для снабжения экспедиции и рисках для здоровья группы экипажа.