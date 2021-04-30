Китай «подловили» на использовании устаревших ранцевых огнемётов

Главными недостатками такого типа оружия считается его небольшая дальность применения, а также опасность. Причём опасность не для потенциального противника, а для оператора и окружающих его бойцов, сообщает Военное Обозрение.

В случае с Китаем, ранцевый огнемёт был замечен на свежих учениях. Бойцы КНР использовали модель Type 02C — ею оснащена инженерная рота общевойсковой бригады 74-й армейской группы.

Что интересно, в то же самое время в Китае получили широкое распространение реактивные огнемёты PF97. Это лицензионная копия разработанных ещё в СССР «Шмелей».