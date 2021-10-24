Китай показал истребители 1950-х гг., переделанные под беспилотники

Где сделаны фото непонятно, потому что фотографии были сделаны на неизвестном аэродроме, а пятизначные серийные номера на самолётах J-6, по которым можно было бы определить подразделение, которому они принадлежат, размыты программным способом.

Пилотируемая версия J-6, была официально снята с вооружения ВВС НОАК ещё в 2010 году. Эти самолёты считались устаревшими по всем показателям, а базовый J-6 даже не был оснащён радаром.

А вот тот момент, что снимки самолётов всё-таки размыты, по мнению специалистов, говорит о том, что эти беспилотники до сох пор в строю.

Инсайдеры даже предположили, что эти БПЛА смогут быстро подготовить для переброски на Тайвань, который Китай считает своей территорией.