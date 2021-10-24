Китай показал истребители 1950-х гг., переделанные под беспилотники

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Китай показал истребители 1950-х гг., переделанные под беспилотникиНо где сделаны фото, непонятно
Восточное командование Народно-освободительной армии Китая опубликовало фотографии двух беспилотников J-6, которые являются китайской копией советского перехватчика МиГ-19.
Где сделаны фото непонятно, потому что фотографии были сделаны на неизвестном аэродроме, а пятизначные серийные номера на самолётах J-6, по которым можно было бы определить подразделение, которому они принадлежат, размыты программным способом.
Пилотируемая версия J-6, была официально снята с вооружения ВВС НОАК ещё в 2010 году. Эти самолёты считались устаревшими по всем показателям, а базовый J-6 даже не был оснащён радаром.
А вот тот момент, что снимки самолётов всё-таки размыты, по мнению специалистов, говорит о том, что эти беспилотники до сох пор в строю.
Инсайдеры даже предположили, что эти БПЛА смогут быстро подготовить для переброски на Тайвань, который Китай считает своей территорией.
Источник: DefenseNews