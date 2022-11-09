Китай показал ракету для полётов на Луну размером с 30-этажный дом

Одним из таких анонсов является демонстрация сверхтяжёлой ракеты-носителя нового поколения из Китая. Разрабатывался проект ракеты в рамках национальной лунной программы.

В числе вау-факторов космического аппарата отмечается его длина — 90 м. Это сопоставимо с высотой 30-этажной высотки.

Сообщается, что взлётная масса ракеты — около 2100 тонн. В свою очередь, на лунной орбите данный показатель увеличивается до 27 тонн, а на околоземной — до 70 тонн.

Ожидается, что первый полёт новинки состоится уже совсем скоро, в 2027 году. Дополнительные подробности о технологиях, применённых в устройстве, можно ожидать в будущем.