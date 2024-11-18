Китай показал свой многоразовый космический шаттл

Китай показал свой многоразовый космический шаттлВыглядит многообещающе
Проект, разрабатываемый государственным институтом Chengdu Aircraft Design and Research Institute, выиграл правительственный контракт, что подтверждает его стратегическое значение для китайской космической программы.
Шаттл «Хаолун» напоминает американский Space Shuttle: он стартует с помощью ракеты-носителя, а возвращается, приземляясь на взлетно-посадочную полосу.
Его длина составляет примерно 10 метров, а размах крыла — около 8 метров. Вес шаттла почти вдвое меньше текущего грузового корабля «Тяньчжоу», что делает его экономичным вариантом для снабжения станции.
Несмотря на привлекательные рендеры, проект пока находится на стадии разработки и должен пройти ряд проверок.
Китай планирует использовать «Хаолун» для регулярных миссий, особенно в свете планов расширения станции с трех до шести модулей.