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Наука и технологии
16:42, 22 декабря 2023
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Китай полностью запретил экспорт редкоземельных металлов для производства магнитов

И производственных технологий

Китай ответил на американские санкции очередным ограничением, которое, скорее всего, окажется для оппонентов более ощутимым. КНР ввела запрет не просто на экспорт редкоземельных металлов — процесс начался несколько месяцев назад, — но и любых технологий для производства магнитов.

В перечень входит 17 наименований редкоземельных металлов, необходимых для изготовления магнитов, превращающих энергию в движение для использования в электромобилях, ветряных турбинах и электронике.

Усиление ответных мер Китая на торговые ограничения США — результат изучения общественного мнения Министерством торговли КНР о возможном включении технологии производства самарий-кобальтовых, неодим-железо-борных и цериевых магнитов в «Каталог технологий, запрещённых и ограниченных к экспорту».

Отмечается, что в 2023 году Китай значительно ужесточил правила, регулирующие экспорт ряда металлов, в рамках обостряющейся борьбы с Западом за контроль над важнейшими минералами.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Китай
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#сша
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#санкции
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#торговля
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