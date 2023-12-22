Китай полностью запретил экспорт редкоземельных металлов для производства магнитов

В перечень входит 17 наименований редкоземельных металлов, необходимых для изготовления магнитов, превращающих энергию в движение для использования в электромобилях, ветряных турбинах и электронике.

Усиление ответных мер Китая на торговые ограничения США — результат изучения общественного мнения Министерством торговли КНР о возможном включении технологии производства самарий-кобальтовых, неодим-железо-борных и цериевых магнитов в «Каталог технологий, запрещённых и ограниченных к экспорту».

Отмечается, что в 2023 году Китай значительно ужесточил правила, регулирующие экспорт ряда металлов, в рамках обостряющейся борьбы с Западом за контроль над важнейшими минералами.