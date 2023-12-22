Китай полностью запретил экспорт редкоземельных металлов для производства магнитов

Китай полностью запретил экспорт редкоземельных металлов для производства магнитовИ производственных технологий
Китай ответил на американские санкции очередным ограничением, которое, скорее всего, окажется для оппонентов более ощутимым. КНР ввела запрет не просто на экспорт редкоземельных металлов — процесс начался несколько месяцев назад, — но и любых технологий для производства магнитов.
В перечень входит 17 наименований редкоземельных металлов, необходимых для изготовления магнитов, превращающих энергию в движение для использования в электромобилях, ветряных турбинах и электронике.
Усиление ответных мер Китая на торговые ограничения США — результат изучения общественного мнения Министерством торговли КНР о возможном включении технологии производства самарий-кобальтовых, неодим-железо-борных и цериевых магнитов в «Каталог технологий, запрещённых и ограниченных к экспорту».
Отмечается, что в 2023 году Китай значительно ужесточил правила, регулирующие экспорт ряда металлов, в рамках обостряющейся борьбы с Западом за контроль над важнейшими минералами.