Китай пообещал «покорить» Луну своими космонавтами уже в 2030 году

Китай пообещал «покорить» Луну своими космонавтами уже в 2030 годуИ ведь китайцам почему-то веришь
Китайские официальные лица в понедельник объявили о планах отправить космонавтов на Луну к 2030 году.
Отметим, что человеческая нога не ступала на Луну с момента последней миссии Apollo, которой занимались специалисты NASA в далёком 1972 году.
Теперь же США и Китай планируют новые лунные миссии. Китай упоминал о перспективе реализации своего варианта полёта к 2030 году, но до последнего не подтверждал этого официально.
Эксперты подметили, что Китай усилил свою космическую программу в последние годы, завершив космическую станцию в конце 2022-го и последующей отправкой на неё астронавтов. Более того, сообщается о планах Пекина создать исследовательскую станцию на Луне.
Напомним, что недавний доклад Пентагона за 2022 год предупреждал о потенциальном превосходстве Китая над США в космосе в долгосрочной перспективе.