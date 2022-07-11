Китай построит гигантский радар для обнаружения объектов на расстоянии до 150 миллионов километров

Согласно имеющимся данным, устройство будет настолько «дальнобойным», что сможет находить объекты, которые находятся на расстоянии 150 млн км от Земли. Это примерно столько же, сколько от нашей планеты до Солнца.

Называться установка будет China Fuyan, а расположат его в муниципалитете Чунцин. Основной задачей, которую возложат на комплекс, будет обнаружение опасных астероидов на дальних подступах к Земле. При этом стоит отметить, что аппарат сможет разглядывать и куда более близкие к нам объекты — например, искусственные спутники и боевые ракеты.

Ожидается, что первые два радара будут запущены уже в сентябре 2022 года. В дальнейшем их количество планируется увеличить до четырёх.