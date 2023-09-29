Наука и технологии
07:45, 29 сентября 2023
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Китай построит внеземную базу внутри Луны

Вполне себе план

Китайские исследователи рассматривают возможность создания базы для астронавтов внутри лавовых труб под лунной поверхностью.

Это может стать шагом к установлению более постоянного присутствия на Луне. Научное сообщество давно предполагало, что естественный спутник Земли имеет сложные системы пустых, трубообразных туннелей, образованных древними лавовыми потоками.

На сегодняшний день у нас есть ограниченные доказательства этого, однако, если подобные структуры действительно существуют, они могут предоставить убежище от микрометеоритных дождей и опасного уровня радиации.

Чжан Чунфэн из Шанхайской академии космических полётов, в рамках недавней конференции, предложил исследовать эти лавовые трубы с помощью космических кораблей и лунных посадочных модулей.

Однако, до того как китайские космонавты смогут обосноваться в них, может пройти много лет. Тем не менее, Китай уже сделал значительные успехи в исследовании лунной поверхности, успешно отправив несколько роверов на Луну за последнее десятилетие.

Источник:Futurism
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