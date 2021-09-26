Китай представил дрон нового поколения с выносливостью 20 часов и скоростью до 800 км/ч

Сообщается, что его длина составляет 15 м, при этом размах крыльев все 20,5 м. Высота аппарата 5 м, передаёт China-Arms.com.

Ожидается, что новая модель также будет показана на выставке в Китае. Но несмотря на это, уже сейчас известно, что аппарат способен взлетать при максимальной массе в 7,8 т. Его грузоподъемность в разведывательной конфигурации составляет 300 кг, а в разведывательно-атакующей — 2 тонны.

Его выносливость составляет 20 часов и 8 часов в разведывательной и разведывательно-атакующей конфигурациях соответственно. При всём при этом CH-6 умеет разгоняться до 800 км/ч.