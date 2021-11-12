Китай представил дрона-садовника

Новый дрон под названием V40 создан для сельскохозяйственных работ. Он сделан по архитектуре бикоптера, то есть с двумя складными плечами, на которых располагаются поворотные винты.



Как отметили в компании XAG, по энергоэффективности дрон работает лучше, чем обычные мультикоптеры. Однако, информация о емкости батареи компанией не уточняется.



Вместе с дроном в комплектации будет идти бак на 16 литров для гербицидов и пестицидов, а также 25-литровый контейнер для семян. Во время полета коптер с помощью GPS и модуля радиолокационной станции фиксирует границы поля и также считывает его географические особенности. После этого он начинает распылять жидкость или сеять семена со скоростью 10 литров в минуту. Дрон поддерживает ручное управление.