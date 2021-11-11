Наука и технологии
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Китай представил еще одного конкурента автомобилям Илона Маска

И рассказал сроки его появления на рынке
Автопроизводитель Farizon Auto представил новое поколение электрических грузовиков Homtruck. Его создают для международного рынка, модель будут поставлять в Европу, Корею, Японию и Северную Америку.
Китай представил еще одного конкурента автомобилям Илона Маска

Homtruck будет поставляться в нескольких вариантах. Разработчики утверждают, что его платформа позволит применять любые экологичные типы привода — от гибрида с ДВС на метаноле до полностью электри­ческих силовых установок или электро­моторов с возможностью выработки электро­энергии посредством компактного ДВС. Farizon Auto отмечает, что батареи можно достаточно просто заменить в случае необходимости.

Касаемо удобств, рассказали, что грузовик предназначен для удовлетворения жизненных и эмоциональных потребностей своих водителей. Как отмечает компания, водители полуприцепов чаще всего проводят в своих транспортных средствах больше времени, чем дома. В грузовике есть душ и туалет, односпальная кровать, холодильник, кухонная зона и небольшая стиральная машина. Но, при всем при этом, салон остался достаточно просторным.

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Homtruck предусматривает возможность беспилотного вождения. Также во время длительных путешествий грузовики могут связываться друг с другом, чтобы поддерживать безопасные скорость и расстояние, а также использовать датчики транспортных средств для анализа данных о дорожном движении в режиме реального времени.

Грузовик получил футуристичный дизайн со сложными световыми элементами. Тягач оснащен камерами, обеспечивающими обзор 360 градусов, а также автопилотом четвертого уровня.

Основной конкурент Homtruck — Tesla Semi — начнет массово появляться на дорогах не ранее середины следующего года, хотя первый заказчик электро­тягачей концерн PepsiCo и рассчитывает получить первые экземпляры уже нынешней осенью-зимой.

Производство и первые поставки запланированы на начало 2024 года

Источник: Geely
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