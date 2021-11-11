Китай представил еще одного конкурента автомобилям Илона Маска

Китай представил еще одного конкурента автомобилям Илона МаскаИ рассказал сроки его появления на рынке
Homtruck будет поставляться в нескольких вариантах. Разработчики утверждают, что его платформа позволит применять любые экологичные типы привода — от гибрида с ДВС на метаноле до полностью электрических силовых установок или электромоторов с возможностью выработки электроэнергии посредством компактного ДВС. Farizon Auto отмечает, что батареи можно достаточно просто заменить в случае необходимости.
Касаемо удобств, рассказали, что грузовик предназначен для удовлетворения жизненных и эмоциональных потребностей своих водителей. Как отмечает компания, водители полуприцепов чаще всего проводят в своих транспортных средствах больше времени, чем дома. В грузовике есть душ и туалет, односпальная кровать, холодильник, кухонная зона и небольшая стиральная машина. Но, при всем при этом, салон остался достаточно просторным.
Homtruck предусматривает возможность беспилотного вождения. Также во время длительных путешествий грузовики могут связываться друг с другом, чтобы поддерживать безопасные скорость и расстояние, а также использовать датчики транспортных средств для анализа данных о дорожном движении в режиме реального времени.
Грузовик получил футуристичный дизайн со сложными световыми элементами. Тягач оснащен камерами, обеспечивающими обзор 360 градусов, а также автопилотом четвертого уровня.
Основной конкурент Homtruck — Tesla Semi — начнет массово появляться на дорогах не ранее середины следующего года, хотя первый заказчик электротягачей концерн PepsiCo и рассчитывает получить первые экземпляры уже нынешней осенью-зимой.
Производство и первые поставки запланированы на начало 2024 года