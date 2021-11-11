Китай представил еще одного конкурента автомобилям Илона Маска

Homtruck будет поставляться в нескольких вариантах. Разработчики утверждают, что его платформа позволит применять любые экологичные типы привода — от гибрида с ДВС на метаноле до полностью электри­ческих силовых установок или электро­моторов с возможностью выработки электро­энергии посредством компактного ДВС. Farizon Auto отмечает, что батареи можно достаточно просто заменить в случае необходимости.



Касаемо удобств, рассказали, что грузовик предназначен для удовлетворения жизненных и эмоциональных потребностей своих водителей. Как отмечает компания, водители полуприцепов чаще всего проводят в своих транспортных средствах больше времени, чем дома. В грузовике есть душ и туалет, односпальная кровать, холодильник, кухонная зона и небольшая стиральная машина. Но, при всем при этом, салон остался достаточно просторным.