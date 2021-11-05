Китай представил конкурента машинам Илона Маска

Генеральный директор Qihoo 360 Чжоу Хунги заявил, что электромобиль Hozon Neta V Pro является первым в истории умным автомобилем, безопасность которого обеспечена с помощью уникальной технологии. Технология Qihoo 360 занимается защитой конфиденциальности, очисткой системного кеша и повышением безопасности личных данных пользователя транспортного средства



Hozon Neta V Pro изначально предлагает покупателям систему беспилотного вождения уровня L2, в него входит – адаптивный круиз-контроль, удержание на полосе, автоматическое торможение, однако эту систему можно обновить до более продвинутых версий. В автомобиле установлено несколько высокопроизводительных микросхем, а также множество датчиков и радаров, которые позволяют Hozon Neta V Pro в реальном времени строить карту окружающего мира и оценивать дорожные условия во всех направлениях, обеспечивая максимальную безопасность для пользователей.