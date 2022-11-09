Китай представил свой новейший модернизированный танк VT-4 с дополнительной защитой

Сообщается, что обновлённая машина получила комплекс активной защиты — её радары были установлены вместо дымовых гранатомётов. Благодаря данному нововведению, танк сможет перехватывать противотанковые управляемые ракеты, кумулятивные снаряды и реактивные гранаты.

Помимо этого, теперь экипаж VT-4A1 сможет запускать ударные беспилотники.

По словам производителя боевой машины, она также получила новые бортовые экраны и дополнительные блоки динамической защиты на крыше башни. Благодаря им, инженеры смогли обеспечить защиту танка от атак с воздуха.

Напомним, что оригинальную базовую версию VT-4 показали ещё в рамках выставки Eurosatory в далёком 2012 году. Тогда модель получила гладкоствольную пушку калибра 125 мм с автоматом заряжания и два пулемета.